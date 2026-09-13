Top.Mail.Ru
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 5
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 6
Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 5
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 6
  • Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714872
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 339 х 350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, сбоку 2х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х34
Вес, кг.
5.12

Описание товара Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE)

Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для любителей собрать мощный и стильный ПК. Выполненный в современном цвете белый, этот Midi-Tower корпус способен стать отличной основой для вашей системы. Дизайн корпуса включает боковое окно из закаленного стекла, позволяющее демонстрировать внутренние компоненты вашего компьютера. Встроенные 2 вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение, а поддержка ARGB подсветки добавляет уникальности и визуальной привлекательности. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 410 мм, что позволяет собрать мощную игровую или рабочую станцию. Возможность установки материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX добавляет корпусу универсальности. Блок питания устанавливается снизу, что способствует лучшему охлаждению и упрощает управление кабелями. Для расширения системы предусмотрено 7 слотов, а для хранения данных — два внутренних отсека формата 2.5" и один 3.5". Корпус сделан из качественных материалов: пластика, стали и стекла, обеспечивающих прочность и долговечность. Наличие передней двери придает корпусу стильный внешний вид и защиту от пыли. Бренд Formula предлагает уникальное сочетание эстетики и функциональности, делая этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для тех, кто планирует сборку производительной рабочей станции.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 339 х 350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, сбоку 2х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для любителей собрать мощный и стильный ПК. Выполненный в современном цвете белый, этот Midi-Tower корпус способен стать отличной основой для вашей системы. Дизайн корпуса включает боковое окно из закаленного стекла, позволяющее демонстрировать внутренние компоненты вашего компьютера. Встроенные 2 вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение, а поддержка ARGB подсветки добавляет уникальности и визуальной привлекательности. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 410 мм, что позволяет собрать мощную игровую или рабочую станцию. Возможность установки материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX добавляет корпусу универсальности. Блок питания устанавливается снизу, что способствует лучшему охлаждению и упрощает управление кабелями. Для расширения системы предусмотрено 7 слотов, а для хранения данных — два внутренних отсека формата 2.5" и один 3.5". Корпус сделан из качественных материалов: пластика, стали и стекла, обеспечивающих прочность и долговечность. Наличие передней двери придает корпусу стильный внешний вид и защиту от пыли. Бренд Formula предлагает уникальное сочетание эстетики и функциональности, делая этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для тех, кто планирует сборку производительной рабочей станции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...