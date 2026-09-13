Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula Crystal Z6M Floe белый (CRYSTAL Z6M FLOE)
Корпус Formula — это элегантное и функциональное решение для любителей собрать мощный и стильный ПК. Выполненный в современном цвете белый, этот Midi-Tower корпус способен стать отличной основой для вашей системы. Дизайн корпуса включает боковое окно из закаленного стекла, позволяющее демонстрировать внутренние компоненты вашего компьютера. Встроенные 2 вентилятора размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение, а поддержка ARGB подсветки добавляет уникальности и визуальной привлекательности. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 410 мм, что позволяет собрать мощную игровую или рабочую станцию. Возможность установки материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX добавляет корпусу универсальности. Блок питания устанавливается снизу, что способствует лучшему охлаждению и упрощает управление кабелями. Для расширения системы предусмотрено 7 слотов, а для хранения данных — два внутренних отсека формата 2.5" и один 3.5". Корпус сделан из качественных материалов: пластика, стали и стекла, обеспечивающих прочность и долговечность. Наличие передней двери придает корпусу стильный внешний вид и защиту от пыли. Бренд Formula предлагает уникальное сочетание эстетики и функциональности, делая этот корпус отличным выбором как для геймеров, так и для тех, кто планирует сборку производительной рабочей станции.
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