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Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый

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Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 1
Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 2
Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 3
Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 1
  • Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 2
  • Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 3
  • Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714863
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 380 х 250 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х20
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый

Корпус Deepcool – это стильный и функциональный компонент вашей компьютерной сборки, идеально подходящий для любителей компактных и мощных систем. Этот Mini-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. С весом всего 3,3 кг, корпус легко перемещается и устанавливается. Он совместим с платами форм-фактора mini-ITX, предлагая компактное решение без ущерба для производительности. Несмотря на свои небольшие габариты, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 172 мм и видеокарты длиной до 305 мм, что делает его отличным выбором для современных высокопроизводительных комплектующих. Внутри предусмотрены слоты для одного 3.5-дюймового и одного 2.5-дюймового накопителей, а также три слота расширения, что позволяет без труда настроить систему под индивидуальные потребности пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и оптимальной организации воздушного потока. Корпус Deepcool идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для своего компьютера, не нуждаясь во встроенном кард-ридере и предпочитая передовые технологии в элегантном облике.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 380 х 250 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool – это стильный и функциональный компонент вашей компьютерной сборки, идеально подходящий для любителей компактных и мощных систем. Этот Mini-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. С весом всего 3,3 кг, корпус легко перемещается и устанавливается. Он совместим с платами форм-фактора mini-ITX, предлагая компактное решение без ущерба для производительности. Несмотря на свои небольшие габариты, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 172 мм и видеокарты длиной до 305 мм, что делает его отличным выбором для современных высокопроизводительных комплектующих. Внутри предусмотрены слоты для одного 3.5-дюймового и одного 2.5-дюймового накопителей, а также три слота расширения, что позволяет без труда настроить систему под индивидуальные потребности пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и оптимальной организации воздушного потока. Корпус Deepcool идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для своего компьютера, не нуждаясь во встроенном кард-ридере и предпочитая передовые технологии в элегантном облике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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