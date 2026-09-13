Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый
Корпус Deepcool – это стильный и функциональный компонент вашей компьютерной сборки, идеально подходящий для любителей компактных и мощных систем. Этот Mini-Tower корпус выполнен в элегантном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. С весом всего 3,3 кг, корпус легко перемещается и устанавливается. Он совместим с платами форм-фактора mini-ITX, предлагая компактное решение без ущерба для производительности. Несмотря на свои небольшие габариты, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 172 мм и видеокарты длиной до 305 мм, что делает его отличным выбором для современных высокопроизводительных комплектующих. Внутри предусмотрены слоты для одного 3.5-дюймового и одного 2.5-дюймового накопителей, а также три слота расширения, что позволяет без труда настроить систему под индивидуальные потребности пользователя. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и оптимальной организации воздушного потока. Корпус Deepcool идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для своего компьютера, не нуждаясь во встроенном кард-ридере и предпочитая передовые технологии в элегантном облике.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH170 Digital (R-CH170-WHNPI0D-G-1) белый