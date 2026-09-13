Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый
Корпус DEEPCOOL CC560 MESH V2 позволяет собрать высокопроизводительную игровую систему. Он соответствует типоразмеру Mid-Tower и поддерживает вертикальную установку плат формата Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Для охлаждения системы внутри предусмотрены 4 вентилятора размерами 120 мм с ARGB подсветкой. Левая сторона корпуса DEEPCOOL CC560 MESH V2 имеет вид окошка и сделана из закаленного стекла. Сверху установлен магнитный фильтр, который улавливает частицы пыли. Внутри достаточно места, чтобы установить AIO ? систему жидкостного охлаждения. Для твердотельных накопителей формата 2.5" предусмотрены 3 отсека, а для 3.5" ? 2 отсека. На внешней панели расположены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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