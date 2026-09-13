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Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK

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Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 1
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 2
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 3
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 4
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 5
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 6
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 7
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 8
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 9
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 10
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 11
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 12
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 13
Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 1
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 2
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 3
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 4
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 5
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 6
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 7
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 8
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 9
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 10
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 11
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 12
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 13
  • Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714854
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 400 х 420 мм
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х29
Вес, кг.
6.6

Описание товара Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK

Корпус BLOODY от A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для современных компьютерных систем. Выполненный в элегантном черном цвете и изготовленный из прочной стали и стекла, этот корпус является идеальным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и внешний вид. Корпус относится к типоразмеру Midi-Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX. В верхней части корпуса предусмотрено место для блока питания мощностью до 750 Вт, что обеспечивает стабильное питание системы даже при использовании мощных комплектующих. Внутри корпуса предусмотрено три встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают оптимальное охлаждение системы. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает этот корпус, составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты может достигать впечатляющих 380 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических решений. Корпус также предлагает 7 слотов расширения, что позволяет гибко конфигурировать систему. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска. Боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты и настроить красивую подсветку компьютера. Вес корпуса составляет 5,6 кг, что говорит о прочности и надежности конструкции. Корпус BLOODY - это сочетание высокофункционального дизайна и передовых характеристик, идеально подходящее для сборки мощного и стильного ПК.

Отзывы о товаре Корпус Bloody CC-122 черный без БП CC-122-BK




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 400 х 420 мм
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 3x120 мм - на боковой 3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
750
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для современных компьютерных систем. Выполненный в элегантном черном цвете и изготовленный из прочной стали и стекла, этот корпус является идеальным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и внешний вид. Корпус относится к типоразмеру Midi-Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX. В верхней части корпуса предусмотрено место для блока питания мощностью до 750 Вт, что обеспечивает стабильное питание системы даже при использовании мощных комплектующих. Внутри корпуса предусмотрено три встроенных вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают оптимальное охлаждение системы. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает этот корпус, составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты может достигать впечатляющих 380 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических решений. Корпус также предлагает 7 слотов расширения, что позволяет гибко конфигурировать систему. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска. Боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты и настроить красивую подсветку компьютера. Вес корпуса составляет 5,6 кг, что говорит о прочности и надежности конструкции. Корпус BLOODY - это сочетание высокофункционального дизайна и передовых характеристик, идеально подходящее для сборки мощного и стильного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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