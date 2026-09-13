Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714829
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 486 х 400 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х45х27
Вес, кг.
7.06
Описание товара Корпус Azza Forest черный без БП (CSAZ-370 FOREST)
Корпус AZZA FOREST форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 320 мм и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA FOREST призван позаботиться пылевой фильтр.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 486 х 400 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус AZZA FOREST форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 320 мм и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA FOREST призван позаботиться пылевой фильтр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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