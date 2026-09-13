Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-GCUB4 черный без БП
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Корпус Accord ACC-GCUB4 — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. С его современным дизайном и прозрачным окном из закаленного стекла, вы сможете продемонстрировать все внутренние компоненты вашего ПК. ? Этот корпус поддерживает установку до 6 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение для ваших комплектующих. В комплекте уже имеется один вентилятор, а также предусмотрены места для дополнительных, что позволяет настроить систему охлаждения под ваши нужды. ? Удобное расположение блока питания сверху и наличие ручки для переноски делают этот корпус практичным выбором для тех, кто часто перемещает свой компьютер. Пылевые фильтры, расположенные сверху, спереди и снизу, помогут поддерживать чистоту внутри корпуса. ?? Обратите внимание на поддержку жидкостного охлаждения, что делает этот корпус отличным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ? С интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C и Type-A, вы сможете легко подключать современные устройства и наслаждаться высокой скоростью передачи данных. Корпус также поддерживает материнские платы формата micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных сборок.
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