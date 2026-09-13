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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro

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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714805
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro

**Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP 24 ТБ** — надёжное решение для систем видеонаблюдения и сетевых хранилищ. **Основные характеристики:** * ёмкость: 24 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * скорость вращения: 7200 RPM; * кэш-память: 287 MB; * интерфейс: SATA III. **Почему стоит выбрать Western Digital Purple Pro WD240PURP?** * **большая ёмкость:** позволяет хранить огромное количество данных, что особенно важно для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение записей; * **высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 RPM диск обеспечивает быструю запись и чтение данных; * **надёжность:** Western Digital — известный производитель, который зарекомендовал себя высоким качеством продукции; * **совместимость:** интерфейс SATA III обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP — это надёжное и производительное решение для тех, кто ищет вместительный и быстрый диск для системы видеонаблюдения или сетевого хранилища.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
**Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP 24 ТБ** — надёжное решение для систем видеонаблюдения и сетевых хранилищ. **Основные характеристики:** * ёмкость: 24 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * скорость вращения: 7200 RPM; * кэш-память: 287 MB; * интерфейс: SATA III. **Почему стоит выбрать Western Digital Purple Pro WD240PURP?** * **большая ёмкость:** позволяет хранить огромное количество данных, что особенно важно для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение записей; * **высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 RPM диск обеспечивает быструю запись и чтение данных; * **надёжность:** Western Digital — известный производитель, который зарекомендовал себя высоким качеством продукции; * **совместимость:** интерфейс SATA III обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP — это надёжное и производительное решение для тех, кто ищет вместительный и быстрый диск для системы видеонаблюдения или сетевого хранилища.
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Отзывы


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