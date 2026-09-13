Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714805
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Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD240PURP Surveillance Purple Pro
**Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP 24 ТБ** — надёжное решение для систем видеонаблюдения и сетевых хранилищ.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 24 ТБ;
* форм-фактор: 3,5';
* скорость вращения: 7200 RPM;
* кэш-память: 287 MB;
* интерфейс: SATA III.
**Почему стоит выбрать Western Digital Purple Pro WD240PURP?**
* **большая ёмкость:** позволяет хранить огромное количество данных, что особенно важно для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение записей;
* **высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 RPM диск обеспечивает быструю запись и чтение данных;
* **надёжность:** Western Digital — известный производитель, который зарекомендовал себя высоким качеством продукции;
* **совместимость:** интерфейс SATA III обеспечивает совместимость с широким спектром устройств.
Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP — это надёжное и производительное решение для тех, кто ищет вместительный и быстрый диск для системы видеонаблюдения или сетевого хранилища.
**Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP 24 ТБ** — надёжное решение для систем видеонаблюдения и сетевых хранилищ.
**Основные характеристики:**
* ёмкость: 24 ТБ;
* форм-фактор: 3,5';
* скорость вращения: 7200 RPM;
* кэш-память: 287 MB;
* интерфейс: SATA III.
**Почему стоит выбрать Western Digital Purple Pro WD240PURP?**
* **большая ёмкость:** позволяет хранить огромное количество данных, что особенно важно для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение записей;
* **высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 RPM диск обеспечивает быструю запись и чтение данных;
* **надёжность:** Western Digital — известный производитель, который зарекомендовал себя высоким качеством продукции;
* **совместимость:** интерфейс SATA III обеспечивает совместимость с широким спектром устройств.
Жёсткий диск Western Digital Purple Pro WD240PURP — это надёжное и производительное решение для тех, кто ищет вместительный и быстрый диск для системы видеонаблюдения или сетевого хранилища.
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