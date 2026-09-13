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Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar

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Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714803
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
730

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar

**Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722020BLE6L4** — надёжный серверный жёсткий диск для хранения больших объёмов данных. **Основные характеристики:** * Тип: HDD. * Вид поставки: RTL. * Максимальная скорость чтения и записи: 298 МБ/с. * Форм-фактор: 3,5'. * Номинальный объём: 24 000 ГБ. * Максимальная скорость вращения: 7200 об/мин. * Тип интерфейса: SATA. Этот жёсткий диск обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает его идеальным выбором для серверов и центров обработки данных. С большой ёмкостью в 24 ТБ вы сможете хранить огромное количество информации, а высокая скорость вращения в 7200 об/мин гарантирует быстрый доступ к данным. Western Digital Ultrastar DC HC580 — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для хранения данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 24TB 0F65101/0F62821 WUH722424ALE604 Server Ultrastar




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
**Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722020BLE6L4** — надёжный серверный жёсткий диск для хранения больших объёмов данных. **Основные характеристики:** * Тип: HDD. * Вид поставки: RTL. * Максимальная скорость чтения и записи: 298 МБ/с. * Форм-фактор: 3,5'. * Номинальный объём: 24 000 ГБ. * Максимальная скорость вращения: 7200 об/мин. * Тип интерфейса: SATA. Этот жёсткий диск обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает его идеальным выбором для серверов и центров обработки данных. С большой ёмкостью в 24 ТБ вы сможете хранить огромное количество информации, а высокая скорость вращения в 7200 об/мин гарантирует быстрый доступ к данным. Western Digital Ultrastar DC HC580 — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для хранения данных.
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