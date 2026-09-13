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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16&quot; WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714786
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16Gb 512Gb UMA DOS Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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