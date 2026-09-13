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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal

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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5&quot; 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714780
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal

Ноутбук Lenovo – это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве. Этот ноутбук произведен в Китае и оснащен новейшими технологиями для вашего удобства и производительности. **Конструкция и дизайн** Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает ему не только эстетическую привлекательность, но и высокую надежность. Благодаря легкому весу всего 1,54 кг, его удобно носить с собой, куда бы вы ни отправились. **Производительность** Под капотом Lenovo скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9, который обеспечивает высокую скорость работы и отличную многозадачность. Поддерживает его оперативная память объемом 32 Гб, что позволит вам справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Графический контроллер AMD Radeon 880M обеспечивает отличную графику, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и мультимедийными приложениями. **Хранение данных** Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 1024 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. **Экран** Диагональ экрана составляет 14,5 дюймов, что является идеальным размером для комфортной работы и просмотра мультимедиа. Отсутствие сенсорной панели делает его более традиционным выбором для пользователей, которым важен точный контроль за своими действиями. **Дополнительные характеристики** Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.4 для быстрого и стабильного подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в условиях недостаточной освещенности. **Завершение** Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет вам свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая соответствует вашим потребностям. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в повседневной работе, так и в развлечениях, предлагая отличные характеристики в элегантном и прочном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2944x1840
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo – это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве. Этот ноутбук произведен в Китае и оснащен новейшими технологиями для вашего удобства и производительности. **Конструкция и дизайн** Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает ему не только эстетическую привлекательность, но и высокую надежность. Благодаря легкому весу всего 1,54 кг, его удобно носить с собой, куда бы вы ни отправились. **Производительность** Под капотом Lenovo скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9, который обеспечивает высокую скорость работы и отличную многозадачность. Поддерживает его оперативная память объемом 32 Гб, что позволит вам справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Графический контроллер AMD Radeon 880M обеспечивает отличную графику, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и мультимедийными приложениями. **Хранение данных** Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 1024 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. **Экран** Диагональ экрана составляет 14,5 дюймов, что является идеальным размером для комфортной работы и просмотра мультимедиа. Отсутствие сенсорной панели делает его более традиционным выбором для пользователей, которым важен точный контроль за своими действиями. **Дополнительные характеристики** Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.4 для быстрого и стабильного подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в условиях недостаточной освещенности. **Завершение** Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет вам свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая соответствует вашим потребностям. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в повседневной работе, так и в развлечениях, предлагая отличные характеристики в элегантном и прочном корпусе.
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Отзывы


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