Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal
Ноутбук Lenovo – это современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве. Этот ноутбук произведен в Китае и оснащен новейшими технологиями для вашего удобства и производительности. **Конструкция и дизайн** Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает ему не только эстетическую привлекательность, но и высокую надежность. Благодаря легкому весу всего 1,54 кг, его удобно носить с собой, куда бы вы ни отправились. **Производительность** Под капотом Lenovo скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9, который обеспечивает высокую скорость работы и отличную многозадачность. Поддерживает его оперативная память объемом 32 Гб, что позволит вам справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Графический контроллер AMD Radeon 880M обеспечивает отличную графику, что делает ноутбук идеальным для работы с графикой и мультимедийными приложениями. **Хранение данных** Ноутбук оснащен SSD накопителем объемом 1024 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. **Экран** Диагональ экрана составляет 14,5 дюймов, что является идеальным размером для комфортной работы и просмотра мультимедиа. Отсутствие сенсорной панели делает его более традиционным выбором для пользователей, которым важен точный контроль за своими действиями. **Дополнительные характеристики** Ноутбук оснащен новейшей версией Bluetooth 5.4 для быстрого и стабильного подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры обеспечит комфортную работу в условиях недостаточной освещенности. **Завершение** Хотя ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, это предоставляет вам свободу выбора и возможность установить ту ОС, которая соответствует вашим потребностям. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в повседневной работе, так и в развлечениях, предлагая отличные характеристики в элегантном и прочном корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 129 310 руб.32328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 129 390 руб.32348 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0304 Core Ultra 7 258V 32G...
-
В наличииЦена 129 790 руб.32448 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 132 010 руб.33003 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 132 170 руб.33043 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 136 920 руб.34230 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 138 030 руб.34508 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX ...
-
В наличииЦена 138 030 руб.34508 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 138 530 руб.34633 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 141 240 руб.35310 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 141 590 руб.35398 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 144 230 руб.36058 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14,5" 3K OLED 500N 90Hz Ryzen AI 9 365 32Gb 1Tb UMA DOS Tidal Teal