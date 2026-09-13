Описание товара Видеокарта Zotac PCI-E 4.0 RTX 3050 TWIN EDGE 6Gb (ZT-A30510H-10L)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC 6GB - компактная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних сборок, где нужен уверенный Full HD-гейминг и современные технологии RTX в умеренном форм-факторе. Модель ZT-A30510H-10L использует двухвентиляторный кулер IceStorm 2.0 и рассчитана на работу без дополнительного питания при потреблении около 70 Вт, что удобно для апгрейда систем с бюджетным БП.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 Twin Edge OC подходит геймерам, играющим в популярные онлайн-проекты и актуальные ААА-игры в 1080p на средне-высоких настройках с поддержкой DLSS и базовой трассировкой лучей. В домашних ПК она также уместна для стриминга, ускорения кодирования видео и работы в приложениях, использующих CUDA-ускорение, при этом требования к корпусу и питанию остаются умеренными.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 3050 Twin Edge OC 2304 CUDA-ядра и 6 ГБ GDDR6 на 96-битной шине, память работает на 14 Гбит/с. Буст-частота ядра достигает 1477 МГц, поэтому карта обеспечивает стабильный FPS в большинстве игр класса Full HD, хотя в тяжёлых проектах с активным RT придётся полагаться на DLSS и аккуратно подбирать пресеты графики.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI Express 4.0 x8 и оснащена одним HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a, что позволяет подключать до четырёх мониторов и 4K-панели с высокой частотой обновления. Двухслотовый кулер IceStorm 2.0 с двумя 70-мм вентиляторами, функцией FREEZE Fan Stop и металлической backplate обеспечивает адекватное охлаждение при низком уровне шума, особенно при хорошей вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на поддержку трассировки лучей и DLSS, RTX 3050 6GB остаётся младшей картой линейки: в новых ААА-играх с тяжёлым RT и "ультра"-настройками её мощности может не хватать даже в 1080p. Поэтому если основной фокус - долгосрочный гейминг в самых требовательных проектах, имеет смысл сравнить эту модель с более старшими RTX по бюджету и задачам. Объём 6 ГБ и 96-битная шина также ограничивают запас по текстурам и модам, особенно в будущем, поэтому при выборе стоит учитывать планы по апгрейду монитора и игр.