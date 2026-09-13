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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White

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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 1
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 2
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 3
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 4
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 5
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 6
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 7
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 8
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 9
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 10
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 11
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 12
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 13
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 13
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714738
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
Уровень шума
24.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х4
Вес, г.
243

Описание товара Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White

Кольцевой вентилятор Zalman AF120R предназначен для предотвращения вихревой и обратный поток на концах крыльев, который может повысить эффективность и стабильность за счет подавление вибрации. AF120R имеет конструкцию с обратным расположением лопастей, обеспечивает бесшовный интегрированный внешний вид без видимой задней части вентилятора, при включении реверсирования воздушного потока.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Zalman ZM-AF120R Reverse ARGB White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 об/мин
Уровень шума
24.3
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцевой вентилятор Zalman AF120R предназначен для предотвращения вихревой и обратный поток на концах крыльев, который может повысить эффективность и стабильность за счет подавление вибрации. AF120R имеет конструкцию с обратным расположением лопастей, обеспечивает бесшовный интегрированный внешний вид без видимой задней части вентилятора, при включении реверсирования воздушного потока.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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