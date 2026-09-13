Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX14 Pro Reverse черный (CL-F172-PL14BL-A) Ret
Серия корпусных вентиляторов TOUGHFAN EX Pro объединяет исключительные возможности охлаждения TOUGHFAN Pro с быстрым магнитным креплением и сменными лопастями вентилятора. Система охлаждения отличается высокой производительностью, эстетической привлекательностью и удобством монтажа. Комплект TOUGHFAN EX12/14 Pro оснащён конструкцией быстрого подключения MagForce 2.0, в которой контактные площадки pogo pin улучшены и имеют площадь в два раза больше, чтобы минимизировать возможное смещение. Для оптимально эффективного охлаждения TOUGHFAN EX Pro оснащён девятью лопастями вентилятора, для увеличения воздушного потока и более значительного статического давления. Вентиляторы TOUGHFAN EX Pro оснащены дополнительными сменными лопастями (в комплекте) с реверсивным направлением воздушного потока и доступны в двух размерах - 120 мм и 140 мм.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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