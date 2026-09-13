Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret
Комплект вентиляторов Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] состоит из 3 вентиляторов. Благодаря конструкции с заменяемыми лопастями вы сможете легко обновить внешний вид вентиляторов. Это позволит вам настроить вентиляторы в соответствии с личным стилем и предпочтениями. Вентиляторы оснащены гидравлическими подшипниками, которые обеспечивают долгий срок службы и минимальное трение. Это решение снижает уровень шума и увеличивает эффективность работы. Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, требующих надежного и эффективного охлаждения.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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