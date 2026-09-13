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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 11
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 12
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 13
Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 13
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714717
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте стандартные и реверсивные лопасти для вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х9
Вес, кг.
1.31

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret

Комплект вентиляторов Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] состоит из 3 вентиляторов. Благодаря конструкции с заменяемыми лопастями вы сможете легко обновить внешний вид вентиляторов. Это позволит вам настроить вентиляторы в соответствии с личным стилем и предпочтениями. Вентиляторы оснащены гидравлическими подшипниками, которые обеспечивают долгий срок службы и минимальное трение. Это решение снижает уровень шума и увеличивает эффективность работы. Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, требующих надежного и эффективного охлаждения.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake Toughfan EX12 Pro Reverse черный (CL-F171-PL12BL-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте стандартные и реверсивные лопасти для вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] состоит из 3 вентиляторов. Благодаря конструкции с заменяемыми лопастями вы сможете легко обновить внешний вид вентиляторов. Это позволит вам настроить вентиляторы в соответствии с личным стилем и предпочтениями. Вентиляторы оснащены гидравлическими подшипниками, которые обеспечивают долгий срок службы и минимальное трение. Это решение снижает уровень шума и увеличивает эффективность работы. Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan – Swappable Edition (3-Fan Pack) [CL-F171-PL12BL-A] подходит для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах, требующих надежного и эффективного охлаждения.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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