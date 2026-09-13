Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 EX Sync Reverse черный (CL-F193-PL14SW-A) Ret
Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync представлен 3 устройствами с черным каркасом и белой крыльчаткой. В нее установлены 9 адресных светодиодов, которые позволят создавать световые эффекты за счет поддержки 16.8 млн. цветов. Благодаря 4 круглым силиконовым накладкам с несъемной конструкцией в каждом вентиляторе обеспечиваются устойчивость и гашение вибрации при вращении лопастей. За счет цельной конструкции предотвращается утечка воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT140 EX Reverse ARGB Sync обладают скошенной кромкой на задней стороне, за счет которой воздушный поток увеличен до показателя 94.95 CFM. При максимальной скорости вращения 1800 об/мин уровень шума не превышает 32.8 дБ, что сравнимо с едва слышным шепотом. Благодаря магнитному подключению MagForce 2.0 вы сможете последовательно соединить вентиляторы друг с другом без необходимости использования лишних проводов.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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