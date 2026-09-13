Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret
Комплект вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black [CL-F150-PL14SW-A] предназначен для обслуживания настольного игрового ПК. В него входят 2 вентилятора 140x140 мм, которые выполнены в черном корпусе с белой крыльчаткой. Оптимизированная конструкция лопастей и скорость 500-1500 об/мин обеспечивают стабильное рассеивание тепла при разных нагрузках. Благодаря технологии PWM регулировка оборотов выполняется в автоматическом режиме с учетом производительности. Интегрированные светодиоды ARGB формируют яркое многоцветное освещение и предусматривают синхронизацию с другими совместимыми комплектующими. Гидродинамические подшипники и антивибрационные накладки гарантируют стабильную работу с низким уровнем шума. Для удобного монтажа вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black в комплекте поставляются крепежные элементы.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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