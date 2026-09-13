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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714703
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
653

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret

Комплект вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black [CL-F150-PL14SW-A] предназначен для обслуживания настольного игрового ПК. В него входят 2 вентилятора 140x140 мм, которые выполнены в черном корпусе с белой крыльчаткой. Оптимизированная конструкция лопастей и скорость 500-1500 об/мин обеспечивают стабильное рассеивание тепла при разных нагрузках. Благодаря технологии PWM регулировка оборотов выполняется в автоматическом режиме с учетом производительности. Интегрированные светодиоды ARGB формируют яркое многоцветное освещение и предусматривают синхронизацию с другими совместимыми комплектующими. Гидродинамические подшипники и антивибрационные накладки гарантируют стабильную работу с низким уровнем шума. Для удобного монтажа вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black в комплекте поставляются крепежные элементы.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F150-PL14SW-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Развернуть
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black [CL-F150-PL14SW-A] предназначен для обслуживания настольного игрового ПК. В него входят 2 вентилятора 140x140 мм, которые выполнены в черном корпусе с белой крыльчаткой. Оптимизированная конструкция лопастей и скорость 500-1500 об/мин обеспечивают стабильное рассеивание тепла при разных нагрузках. Благодаря технологии PWM регулировка оборотов выполняется в автоматическом режиме с учетом производительности. Интегрированные светодиоды ARGB формируют яркое многоцветное освещение и предусматривают синхронизацию с другими совместимыми комплектующими. Гидродинамические подшипники и антивибрационные накладки гарантируют стабильную работу с низким уровнем шума. Для удобного монтажа вентиляторов Thermaltake CT140 ARGB Black в комплекте поставляются крепежные элементы.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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