Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT140 черный (CL-F148-PL14BL-A) Ret
Новейшее поколение корпусных вентиляторов подходящие для любых сценариев использования в компьютере. Вентиляторы серии CT имеют скорость вращения до 1500 об/мин и оснащены лопастями усовершенствованной формой для более эффективной прокачки воздуха. Новый способ сквозного подключения кабелей упрощает монтаж и оставляет больше места в корпусе. Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж. Мастерство расширяет границы После многочисленных исследований, испытаний и модификаций нам наконец удалось настроить лопасти вентиляторов серии CT так, чтобы они отвечали нашим ожиданиям и превосходили их. Вентиляторы имеют семь лопастей и способны обеспечить давление воздуха 2,3 мм-H2O и воздушный поток 77,37 CFM, сохраняя при этом уровень шума 30,5 дБ-А. Наслаждайтесь этими хорошо сбалансированными производительными вентиляторами в рамках приемлемого бюджета. Меньше кабелей, больше удобства Новая схема последовательного подключения вентиляторов сокращает требование к большому количеству 4-контактных портов на материнской плате. Кроме того, это позволяет уменьшить общее число проводов в корпусе, что положительно сказывается на качестве продуваемости и упрощает монтаж.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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