Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 Sync черный (CL-F149-PL12SW-A) Ret
Комплект вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black состоит из двух ШИМ-вентиляторов размерами 120x120 мм. Они содержат 7 лопастей, настроенных на максимальное нагнетание воздуха. Вентиляторы вращаются со скоростью 500-2000 об/мин, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Регулировка оборотов происходит автоматически в зависимости от степени нагрева видеокарты и процессора. Для подключения вентиляторов Thermaltake CT120 ARGB Black к материнской плате используется интегрированный кабель с разъемами 4 pin Male / 4 pin Female. На крыльчатке каждого вентилятора установлены по 9 адресуемых светодиодов с поддержкой световых эффектов. Управление ARGB-подсветкой происходит с помощью ПО при синхронизации с платой. Кулеры оснащены гидродинамическим подшипником, уменьшающим шум лопастей до уровня 25.8 дБ. Антивибрационная прокладка поглощает вибрации, чтобы не создавать дискомфорта во время работы вентиляторов.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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