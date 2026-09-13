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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret

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Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714694
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
9 светодиодов подсветки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
836

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret

Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обеспечит охлаждение горячих комплектующих за счет скорости вращения до 1800 об/мин. Модель обладает быстросъемным магнитным креплением MagForce 2.0 с увеличенной площадью контактных площадок, за счет которой снижается вероятность ошибочного совмещения при присоединении кабелей к устройствам или их соединении в последовательную цепь. Вентилятор способен генерировать воздушный поток 65.82 CFM со статическим давлением 18.3 Па, при этом уровень шума не превышает 31.2 дБ. Его можно сравнить с шепотом или шелестом листьев. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обладают квадратной рамой с цельным контуром, который исключает утечку воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Скошенная кромка увеличивает воздушный поток. Для гашения вибраций и устойчивости вентиляторов предусмотрены 4 несъемные антивибрационные накладки из силикона. 9 адресных светодиодов с палитрой на 16.8 млн. цветов позволят пользователям создавать разнообразные световые эффекты.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
9 светодиодов подсветки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обеспечит охлаждение горячих комплектующих за счет скорости вращения до 1800 об/мин. Модель обладает быстросъемным магнитным креплением MagForce 2.0 с увеличенной площадью контактных площадок, за счет которой снижается вероятность ошибочного совмещения при присоединении кабелей к устройствам или их соединении в последовательную цепь. Вентилятор способен генерировать воздушный поток 65.82 CFM со статическим давлением 18.3 Па, при этом уровень шума не превышает 31.2 дБ. Его можно сравнить с шепотом или шелестом листьев. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обладают квадратной рамой с цельным контуром, который исключает утечку воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Скошенная кромка увеличивает воздушный поток. Для гашения вибраций и устойчивости вентиляторов предусмотрены 4 несъемные антивибрационные накладки из силикона. 9 адресных светодиодов с палитрой на 16.8 млн. цветов позволят пользователям создавать разнообразные световые эффекты.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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