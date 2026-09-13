Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync Reverse черный (CL-F192-PL12SW-A) Ret
Комплект реверсных вентиляторов Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обеспечит охлаждение горячих комплектующих за счет скорости вращения до 1800 об/мин. Модель обладает быстросъемным магнитным креплением MagForce 2.0 с увеличенной площадью контактных площадок, за счет которой снижается вероятность ошибочного совмещения при присоединении кабелей к устройствам или их соединении в последовательную цепь. Вентилятор способен генерировать воздушный поток 65.82 CFM со статическим давлением 18.3 Па, при этом уровень шума не превышает 31.2 дБ. Его можно сравнить с шепотом или шелестом листьев. Реверсные вентиляторы Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB Sync обладают квадратной рамой с цельным контуром, который исключает утечку воздуха при установке в корпус или на радиатор СЖО. Скошенная кромка увеличивает воздушный поток. Для гашения вибраций и устойчивости вентиляторов предусмотрены 4 несъемные антивибрационные накладки из силикона. 9 адресных светодиодов с палитрой на 16.8 млн. цветов позволят пользователям создавать разнообразные световые эффекты.
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