Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync черный (CL-F181-PL12SW-A) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake CT120 EX Sync черный (CL-F181-PL12SW-A) Ret
Комплект вентиляторов Thermaltake CT120 EX ARGB Sync [CL-F181-PL12SW-A] поддерживает технологию магнитного подключения MagForce 2.0, которая обеспечивает быструю и надежную фиксацию вентиляторов в системном блоке. Благодаря такому решению площадь контактов была увеличена в 2 раза: это исключает вероятность ошибочного соединения. Лопасти развивают скорость до 2000 об/мин, это обеспечивает охлаждение компьютера даже при максимальной нагрузке. Устройства поддерживают автоматическую регулировку оборотов, когда специальное ПО изменяет скорость вращения лопастей в зависимости от температуры внутри ПК. Комплект вентиляторов Thermaltake CT120 EX ARGB Sync [CL-F181-PL12SW-A] имеет разноцветную ARGB-подсветку. Она синхронизируется с материнской платой и видеокартой для создания разнообразных световых эффектов. В конструкции предусмотрена антивибрационная прокладка, которая гасит вибрацию и предотвращает преждевременный износ оборудования.
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