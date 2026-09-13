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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret

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Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
350 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714664
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
350 об/мин
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
350

Описание товара Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret

Кулер Lian-Li с воздушным охлаждением и одним вентилятором диаметром 120 мм — удачное решение для корпуса c акцентом на эффективность и стиль. Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую и плавную работу даже при продолжительной нагрузке. Встроенная ARGB-подсветка с множеством эффектных цветов мгновенно добавит индивидуальности вашему ПК. Такой кулер не только освежает рабочее пространство, но и приятно радует глаз.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
350 об/мин
Уровень шума
31
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Lian-Li с воздушным охлаждением и одним вентилятором диаметром 120 мм — удачное решение для корпуса c акцентом на эффективность и стиль. Гидродинамический подшипник обеспечивает тихую и плавную работу даже при продолжительной нагрузке. Встроенная ARGB-подсветка с множеством эффектных цветов мгновенно добавит индивидуальности вашему ПК. Такой кулер не только освежает рабочее пространство, но и приятно радует глаз.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless LCD 120 LCD Reverse ARGB 120х124x28 белый 4-pin 31дБ (G99.12RTLLCD1W1W.R0) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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