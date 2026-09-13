Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714661
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
33
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
870
Описание товара Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret
Тройной комплект корпусных вентиляторов Lian-Li на 120 мм подарит вашей системе мощный поток свежего воздуха. Актуальное воздушное охлаждение надежно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в условиях высокой нагрузки. Гидродинамический подшипник обеспечивает не только тихую, но и долговечную работу — стабильность и спокойствие вашего ПК на долгие годы. Яркая подсветка добавит эффектности и подчеркнет стиль вашей сборки, а благодаря наличию PWM вы сами контролируете скорость работы вентиляторов и уровень шума. Идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между производительностью и эстетикой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIG...
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
-
В наличииЦена 11 710 руб.2928 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36...
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 18 960 руб.4740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 G...
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
33
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Тройной комплект корпусных вентиляторов Lian-Li на 120 мм подарит вашей системе мощный поток свежего воздуха. Актуальное воздушное охлаждение надежно справляется с поддержанием оптимальной температуры даже в условиях высокой нагрузки. Гидродинамический подшипник обеспечивает не только тихую, но и долговечную работу — стабильность и спокойствие вашего ПК на долгие годы. Яркая подсветка добавит эффектности и подчеркнет стиль вашей сборки, а благодаря наличию PWM вы сами контролируете скорость работы вентиляторов и уровень шума. Идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между производительностью и эстетикой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Lian-Li Uni Fan TL Wireless 120 ARGB 120х120x28 черный 4-pin 33дБ (упак.:3шт) (G99.12TL1W3B.R0) Ret