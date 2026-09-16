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Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 714652
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Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние, 714652

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Уценка
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 1
Уценка
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 2
Уценка
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 3
Уценка
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 4
Уценка
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термотрансфер
  • Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 1
  • Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 2
  • Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 3
  • Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 4
  • Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
760 руб.  2 180 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние
760 руб. -65%
2 180 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Термотрансфер
Количество листов в пачке
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
579

Описание товара Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: бумага



Смотрите также: Бумага для оргтехники

Отзывы о товаре Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Термотрансфер
Количество листов в пачке
50
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: бумага


Смотрите также: Бумага для оргтехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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