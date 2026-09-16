Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние, 714652
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термотрансфер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%760 руб. 2 180 руб.
В наличии
Код товара: 714652
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб. -65%
2 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термотрансфер
Количество листов в пачке
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
579
Описание товара Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: бумага
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Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: бумага
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Уцененный товар Термотрансфер Lomond 0808415 A4/140г/м2/50л./белый для струйной печати хорошее состояние - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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