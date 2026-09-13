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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714647
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
195

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret

Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025 Pro Reverse ARGB 120х120x25 черный 4-pin 35.2дБ (TF-12025-PRO ARGB REVERSE) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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