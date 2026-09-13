Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 11
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 12
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 11
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 12
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
168

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret

Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K обеспечит охлаждение компонентов вашего компьютера при работе в корпусе или на радиаторе. Модель оснащена гидродинамическим подшипником скольжения, что гарантирует долговечность и тихую работу устройства. Черный корпус и крыльчатка делают вентилятор универсальным для любых сборок, а антивибрационная прокладка снижает вибрации и шум при работе. За счет автоматической регулировки оборотов (PWM) обеспечивается настройка скорости вращения в диапазоне 500-2200 об/мин. Воздушный поток на максимальной скорости составляет 67.58 CFM, а статическое давление 15.1 Па. Это обеспечит хорошее охлаждение компонента, на котором установлен вентилятор. Максимальный уровень шума достигает всего 32.3 дБ, что можно сравнить с шелестом. Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K питается через 4-pin разъем с номинальным напряжением 12 В.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K обеспечит охлаждение компонентов вашего компьютера при работе в корпусе или на радиаторе. Модель оснащена гидродинамическим подшипником скольжения, что гарантирует долговечность и тихую работу устройства. Черный корпус и крыльчатка делают вентилятор универсальным для любых сборок, а антивибрационная прокладка снижает вибрации и шум при работе. За счет автоматической регулировки оборотов (PWM) обеспечивается настройка скорости вращения в диапазоне 500-2200 об/мин. Воздушный поток на максимальной скорости составляет 67.58 CFM, а статическое давление 15.1 Па. Это обеспечит хорошее охлаждение компонента, на котором установлен вентилятор. Максимальный уровень шума достигает всего 32.3 дБ, что можно сравнить с шелестом. Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K питается через 4-pin разъем с номинальным напряжением 12 В.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...