Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12015-K 120х120x15 черный 4-pin 35дБ Ret
Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K обеспечит охлаждение компонентов вашего компьютера при работе в корпусе или на радиаторе. Модель оснащена гидродинамическим подшипником скольжения, что гарантирует долговечность и тихую работу устройства. Черный корпус и крыльчатка делают вентилятор универсальным для любых сборок, а антивибрационная прокладка снижает вибрации и шум при работе. За счет автоматической регулировки оборотов (PWM) обеспечивается настройка скорости вращения в диапазоне 500-2200 об/мин. Воздушный поток на максимальной скорости составляет 67.58 CFM, а статическое давление 15.1 Па. Это обеспечит хорошее охлаждение компонента, на котором установлен вентилятор. Максимальный уровень шума достигает всего 32.3 дБ, что можно сравнить с шелестом. Вентилятор ID-COOLING TF Series TF-12015-K питается через 4-pin разъем с номинальным напряжением 12 В.
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