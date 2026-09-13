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Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R)

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Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 1
Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 2
Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 3
Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 4
Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 1
  • Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 2
  • Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 3
  • Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 4
  • Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
720 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714613
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный/настенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
320

Описание товара Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R)

Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R)

Отзывы о товаре Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный/настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси для конвекторов Electrolux Air Gate Transformer (EFT/AG2R)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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