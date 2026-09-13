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Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714575
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Описание товара Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.)
Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H представляют собой высококачественные аксессуары для электрических зубных щеток и ирригаторов. Они предназначены для использования с зубной щеткой CS-999-H и обеспечивают эффективное и бережное очищение всей поверхности зубов.
Насадки имеют среднюю жесткость щетины, что позволяет бережно и тщательно удалять зубной налет и остатки пищи.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования и должна быть промыта под проточной водой после каждого использования. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца для сохранения их эффективности и гигиены.
Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H поставляются в упаковке, содержащей 2 насадки. Они имеют синий цвет и круглую форму, что делает их удобными для использования и хранения.
Выбирая насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H, вы получаете качественные аксессуары для ухода за полостью рта, которые обеспечивают эффективное и безопасное очищение зубов, а также заботу о здоровье и гигиене.
Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H представляют собой высококачественные аксессуары для электрических зубных щеток и ирригаторов. Они предназначены для использования с зубной щеткой CS-999-H и обеспечивают эффективное и бережное очищение всей поверхности зубов.
Насадки имеют среднюю жесткость щетины, что позволяет бережно и тщательно удалять зубной налет и остатки пищи.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования и должна быть промыта под проточной водой после каждого использования. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца для сохранения их эффективности и гигиены.
Насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H поставляются в упаковке, содержащей 2 насадки. Они имеют синий цвет и круглую форму, что делает их удобными для использования и хранения.
Выбирая насадки SP-99-H для зубной щетки CS-999-H, вы получаете качественные аксессуары для ухода за полостью рта, которые обеспечивают эффективное и безопасное очищение зубов, а также заботу о здоровье и гигиене.
Насадки CS Medica SP-99-H для зубной щетки CS Medica SonicMax CS-999-H (2шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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