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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714540
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White

Представляем вашему вниманию новейший смартфон Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон не просто удобен в использовании, но и предлагает впечатляющие характеристики, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Оснащенный мощным 10-ядерным процессором и оперативной памятью объемом 8 Гб, этот аппарат обеспечит плавную и быструю работу даже при многозадачности. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить большое количество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительном хранении. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080, что делает просмотр медиаконтента и управление устройством настоящим удовольствием. За продолжительное время работы отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч, который позволит использовать устройство на протяжении всего дня без дозарядки. Имея степень защиты IP68, смартфон также устойчив к пыли и воде, что делает его надежным спутником в любых условиях. Наличие Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Для навигации предусмотрена поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит надежное позиционирование в любой точке мира. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что дает вам возможность легко совмещать рабочие и личные контакты. Надежная система безопасности включает в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый доступ и защищает ваши данные. Работая на операционной системе Android, устройство поддерживает все современные приложения и обновления, предлагая вам гибкость и многофункциональность. Выбирая этот смартфон Samsung, вы получаете не только надежное устройство, но и инновационный помощник для повседневных задач.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию новейший смартфон Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон не просто удобен в использовании, но и предлагает впечатляющие характеристики, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Оснащенный мощным 10-ядерным процессором и оперативной памятью объемом 8 Гб, этот аппарат обеспечит плавную и быструю работу даже при многозадачности. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить большое количество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительном хранении. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080, что делает просмотр медиаконтента и управление устройством настоящим удовольствием. За продолжительное время работы отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч, который позволит использовать устройство на протяжении всего дня без дозарядки. Имея степень защиты IP68, смартфон также устойчив к пыли и воде, что делает его надежным спутником в любых условиях. Наличие Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Для навигации предусмотрена поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит надежное позиционирование в любой точке мира. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что дает вам возможность легко совмещать рабочие и личные контакты. Надежная система безопасности включает в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый доступ и защищает ваши данные. Работая на операционной системе Android, устройство поддерживает все современные приложения и обновления, предлагая вам гибкость и многофункциональность. Выбирая этот смартфон Samsung, вы получаете не только надежное устройство, но и инновационный помощник для повседневных задач.
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Доставка
Отзывы


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