Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZWHCAU) White
Представляем вашему вниманию новейший смартфон Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон не просто удобен в использовании, но и предлагает впечатляющие характеристики, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Оснащенный мощным 10-ядерным процессором и оперативной памятью объемом 8 Гб, этот аппарат обеспечит плавную и быструю работу даже при многозадачности. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить большое количество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительном хранении. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080, что делает просмотр медиаконтента и управление устройством настоящим удовольствием. За продолжительное время работы отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч, который позволит использовать устройство на протяжении всего дня без дозарядки. Имея степень защиты IP68, смартфон также устойчив к пыли и воде, что делает его надежным спутником в любых условиях. Наличие Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Для навигации предусмотрена поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечит надежное позиционирование в любой точке мира. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что дает вам возможность легко совмещать рабочие и личные контакты. Надежная система безопасности включает в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый доступ и защищает ваши данные. Работая на операционной системе Android, устройство поддерживает все современные приложения и обновления, предлагая вам гибкость и многофункциональность. Выбирая этот смартфон Samsung, вы получаете не только надежное устройство, но и инновационный помощник для повседневных задач.
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