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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714539
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black

Смартфон Samsung представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, предназначенное для тех, кто ценит производительность и надежность. Этот смартфон оснащён высокоэффективным процессором с 10 ядрами, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Операционная система Android и 8 Гб оперативной памяти гарантируют комфортное использование и многозадачность без задержек. Устройство имеет обширное внутреннее хранилище объёмом 512 Гб, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений. Экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей представляет вашему вниманию яркое и чёткое изображение, делая просмотр контента или чтение комфортным и приятным. Этот смартфон поддерживает две nano-SIM карты и позволяет быстро переключаться между рабочими и личными номерами. Класс защиты IP68 обеспечивает защиту устройства от пыли и влаги, что делает его надёжным спутником для повседневного использования. Функция сканера отпечатка пальца улучшает безопасность и облегчает доступ к вашему устройству. Кроме того, наличие Bluetooth версии 5.4 расширяет возможности подключения к различным аксессуарам и устройствам. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, так что вы можете рассчитывать на смартфон в течении всего дня. Встроенная система навигации поддерживает все современные стандарты, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Смартфон Samsung — это идеальное сочетание производительности, стиля и надёжности для пользователей, ценящих качество и функциональность.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, предназначенное для тех, кто ценит производительность и надежность. Этот смартфон оснащён высокоэффективным процессором с 10 ядрами, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Операционная система Android и 8 Гб оперативной памяти гарантируют комфортное использование и многозадачность без задержек. Устройство имеет обширное внутреннее хранилище объёмом 512 Гб, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений. Экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей представляет вашему вниманию яркое и чёткое изображение, делая просмотр контента или чтение комфортным и приятным. Этот смартфон поддерживает две nano-SIM карты и позволяет быстро переключаться между рабочими и личными номерами. Класс защиты IP68 обеспечивает защиту устройства от пыли и влаги, что делает его надёжным спутником для повседневного использования. Функция сканера отпечатка пальца улучшает безопасность и облегчает доступ к вашему устройству. Кроме того, наличие Bluetooth версии 5.4 расширяет возможности подключения к различным аксессуарам и устройствам. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, так что вы можете рассчитывать на смартфон в течении всего дня. Встроенная система навигации поддерживает все современные стандарты, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Смартфон Samsung — это идеальное сочетание производительности, стиля и надёжности для пользователей, ценящих качество и функциональность.
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Отзывы


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