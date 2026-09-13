Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BZKHCAU) Black
Смартфон Samsung представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, предназначенное для тех, кто ценит производительность и надежность. Этот смартфон оснащён высокоэффективным процессором с 10 ядрами, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Операционная система Android и 8 Гб оперативной памяти гарантируют комфортное использование и многозадачность без задержек. Устройство имеет обширное внутреннее хранилище объёмом 512 Гб, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений. Экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей представляет вашему вниманию яркое и чёткое изображение, делая просмотр контента или чтение комфортным и приятным. Этот смартфон поддерживает две nano-SIM карты и позволяет быстро переключаться между рабочими и личными номерами. Класс защиты IP68 обеспечивает защиту устройства от пыли и влаги, что делает его надёжным спутником для повседневного использования. Функция сканера отпечатка пальца улучшает безопасность и облегчает доступ к вашему устройству. Кроме того, наличие Bluetooth версии 5.4 расширяет возможности подключения к различным аксессуарам и устройствам. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, так что вы можете рассчитывать на смартфон в течении всего дня. Встроенная система навигации поддерживает все современные стандарты, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Смартфон Samsung — это идеальное сочетание производительности, стиля и надёжности для пользователей, ценящих качество и функциональность.
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