Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue
Смартфон Samsung является передовым устройством, сочетающим в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения для вашего визуального удовольствия. Десяти ядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и многозадачность, позволяя вам мгновенно переключаться между приложениями. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая Bluetooth 5.4 для мгновенной передачи данных и навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает его идеальным спутником в любом путешествии. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Устройство отличается высокой стойкостью к пыли и влаге, соответствуя стандарту IP68, что обеспечивает надежную защиту даже в экстремальных условиях. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время работы и поддерживает вас в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Также смартфон оснащен встроенной памятью в 512 Гб, позволяющей хранить огромное количество фото, видео и приложений. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает удобство в управлении личными и рабочими контактами. Этот смартфон работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю широкие возможности для настройки и персонализации устройства. Все эти характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, мощность и современные технологии.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 55 480 руб.13870 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098...
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 WHITE 51098YXM H...
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL H...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 136 590 руб.34148 руб. в СплитМобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB nanoSIM MG8M4ZA/A ORANGE A...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue