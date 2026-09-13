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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714538
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue

Смартфон Samsung является передовым устройством, сочетающим в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения для вашего визуального удовольствия. Десяти ядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и многозадачность, позволяя вам мгновенно переключаться между приложениями. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая Bluetooth 5.4 для мгновенной передачи данных и навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает его идеальным спутником в любом путешествии. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Устройство отличается высокой стойкостью к пыли и влаге, соответствуя стандарту IP68, что обеспечивает надежную защиту даже в экстремальных условиях. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время работы и поддерживает вас в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Также смартфон оснащен встроенной памятью в 512 Гб, позволяющей хранить огромное количество фото, видео и приложений. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает удобство в управлении личными и рабочими контактами. Этот смартфон работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю широкие возможности для настройки и персонализации устройства. Все эти характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, мощность и современные технологии.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung является передовым устройством, сочетающим в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения для вашего визуального удовольствия. Десяти ядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу и многозадачность, позволяя вам мгновенно переключаться между приложениями. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая Bluetooth 5.4 для мгновенной передачи данных и навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает его идеальным спутником в любом путешествии. Для безопасности ваших данных предусмотрен сканер отпечатка пальца. Устройство отличается высокой стойкостью к пыли и влаге, соответствуя стандарту IP68, что обеспечивает надежную защиту даже в экстремальных условиях. Аккумулятор емкостью 4900 мА·ч гарантирует длительное время работы и поддерживает вас в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Также смартфон оснащен встроенной памятью в 512 Гб, позволяющей хранить огромное количество фото, видео и приложений. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает удобство в управлении личными и рабочими контактами. Этот смартфон работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю широкие возможности для настройки и персонализации устройства. Все эти характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, мощность и современные технологии.
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Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb (SM-S731BLBHCAU) Light Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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