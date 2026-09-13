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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black

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Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714536
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
270

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black

Представляем вашему вниманию новейший смартфон от компании Samsung, который объединяет в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон обладает всеми необходимыми характеристиками для современных пользователей, делая его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей качественных мобильных развлечений. ### Основные характеристики: - **Бренд**: Samsung - **Цвет**: Черный - **Экран**: С диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, вы сможете наслаждаться ярким и плавным изображением. - **Аккумулятор**: Оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4900 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и быструю зарядку. - **Вес**: Легкий, всего 0,19 кг, смартфон удобно лежит в руке и не будет лишней нагрузкой в сумке или кармане. - **Память**: 256 Гб встроенной памяти обеспечат достаточно места для хранения ваших приложений, фотографий и видео. 8 Гб оперативной памяти гарантируют бесперебойную и быструю работу системы. - **Процессор**: 10-ядерный процессор обеспечивает высокую производительность и экономичное расходование заряда батареи. - **Защита**: Смартфон соответствует классу защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и погружению в воду. - **Навигация**: Поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС обеспечит точное и надежное позиционирование. - **Сканер отпечатка пальца**: Встроенный сканер отпечатка пальца для безопасности ваших данных и удобного доступа. - **SIM-карты**: Поддержка двух nano-SIM-карт позволяет использовать различные тарифы и операторы связи. Работающий на операционной системе Android, этот смартфон предлагает широкие возможности для персонализации и доступ к миллионам приложений через Google Play. С таким устройством вы всегда будете на пике технологий, независимо от того, занимаетесь ли вы бизнесом, играете или просто любите оставаться на связи с миром.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb (SM-S731BZKCCAU) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S25 FE
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп + 12 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию новейший смартфон от компании Samsung, который объединяет в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон обладает всеми необходимыми характеристиками для современных пользователей, делая его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей качественных мобильных развлечений. ### Основные характеристики: - **Бренд**: Samsung - **Цвет**: Черный - **Экран**: С диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, вы сможете наслаждаться ярким и плавным изображением. - **Аккумулятор**: Оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4900 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и быструю зарядку. - **Вес**: Легкий, всего 0,19 кг, смартфон удобно лежит в руке и не будет лишней нагрузкой в сумке или кармане. - **Память**: 256 Гб встроенной памяти обеспечат достаточно места для хранения ваших приложений, фотографий и видео. 8 Гб оперативной памяти гарантируют бесперебойную и быструю работу системы. - **Процессор**: 10-ядерный процессор обеспечивает высокую производительность и экономичное расходование заряда батареи. - **Защита**: Смартфон соответствует классу защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и погружению в воду. - **Навигация**: Поддержка систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС обеспечит точное и надежное позиционирование. - **Сканер отпечатка пальца**: Встроенный сканер отпечатка пальца для безопасности ваших данных и удобного доступа. - **SIM-карты**: Поддержка двух nano-SIM-карт позволяет использовать различные тарифы и операторы связи. Работающий на операционной системе Android, этот смартфон предлагает широкие возможности для персонализации и доступ к миллионам приложений через Google Play. С таким устройством вы всегда будете на пике технологий, независимо от того, занимаетесь ли вы бизнесом, играете или просто любите оставаться на связи с миром.
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