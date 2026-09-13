Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FLBOCAU) Light Blue
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1330
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714525
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
310
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FLBOCAU) Light Blue
Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, 256 GB, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, 256 GB, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FLBOCAU) Light Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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