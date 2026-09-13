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Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray

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Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A16
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714515
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A16
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray

Samsung Galaxy A16 — это современный смартфон, который сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики. Оснащенный 128 ГБ встроенной памяти, он предлагает достаточно места для хранения ваших фото, видео и приложений. Поддержка Dual nano SIM позволяет использовать две сим-карты одновременно, что удобно для работы и личной жизни. Смартфон обладает ярким экраном, который обеспечивает отличную видимость при любом освещении, а также камерой, способной делать качественные снимки. Благодаря мощному процессору вы сможете наслаждаться быстрой работой приложений и игр. Samsung Galaxy A16 — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A16
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Samsung Galaxy A16 — это современный смартфон, который сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики. Оснащенный 128 ГБ встроенной памяти, он предлагает достаточно места для хранения ваших фото, видео и приложений. Поддержка Dual nano SIM позволяет использовать две сим-карты одновременно, что удобно для работы и личной жизни. Смартфон обладает ярким экраном, который обеспечивает отличную видимость при любом освещении, а также камерой, способной делать качественные снимки. Благодаря мощному процессору вы сможете наслаждаться быстрой работой приложений и игр. Samsung Galaxy A16 — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A16 4/128Gb (SM-A165FZADMEA) Light Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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