Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze
Блок питания PCcooler — это надежное и мощное устройство, предназначенное для использования в персональных компьютерах. С весом всего 1,6 кг, этот блок питания сочетает в себе эффективность и компактность. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу и защиту от перегрева. Мощность в 550 Вт обеспечивает достаточно энергии для большинства современных компьютерных систем. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрено два разъема 4+4 pin. Сертификат 80 PLUS Bronze удостоверяет высокий уровень энергоэффективности, помогая сэкономить на электроэнергии. PCcooler предлагает удобство в использовании, в том числе благодаря наличию отстегивающихся кабелей, что упрощает процесс сборки и обслуживания системы. Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет поддерживать даже мощные графические адаптеры. Блок питания оснащен шестью SATA-разъемами, обеспечивая гибкость в подключении различных устройств хранения данных. Производится в Китае, бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерных комплектующих. Данный блок питания выполнен в стандартном форм-факторе ATX и легко интегрируется в большинство корпусов. Это отличный выбор для пользователей, ищущих эффективное и долговечное решение для своих ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-650FK 650W
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF550 550W (R-PF550D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитБлок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитБлок питания Zalman Wattbit 600W (ZM600-XE II)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитБлок питания Zalman TX ZM500-TXII (V2) (ZM500-TX II)
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитБлок питания Gigabyte 550W GP-P550B
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze