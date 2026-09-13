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Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze

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Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714475
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze

Блок питания PCcooler — это надежное и мощное устройство, предназначенное для использования в персональных компьютерах. С весом всего 1,6 кг, этот блок питания сочетает в себе эффективность и компактность. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу и защиту от перегрева. Мощность в 550 Вт обеспечивает достаточно энергии для большинства современных компьютерных систем. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрено два разъема 4+4 pin. Сертификат 80 PLUS Bronze удостоверяет высокий уровень энергоэффективности, помогая сэкономить на электроэнергии. PCcooler предлагает удобство в использовании, в том числе благодаря наличию отстегивающихся кабелей, что упрощает процесс сборки и обслуживания системы. Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет поддерживать даже мощные графические адаптеры. Блок питания оснащен шестью SATA-разъемами, обеспечивая гибкость в подключении различных устройств хранения данных. Производится в Китае, бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерных комплектующих. Данный блок питания выполнен в стандартном форм-факторе ATX и легко интегрируется в большинство корпусов. Это отличный выбор для пользователей, ищущих эффективное и долговечное решение для своих ПК.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler — это надежное и мощное устройство, предназначенное для использования в персональных компьютерах. С весом всего 1,6 кг, этот блок питания сочетает в себе эффективность и компактность. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу и защиту от перегрева. Мощность в 550 Вт обеспечивает достаточно энергии для большинства современных компьютерных систем. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрено два разъема 4+4 pin. Сертификат 80 PLUS Bronze удостоверяет высокий уровень энергоэффективности, помогая сэкономить на электроэнергии. PCcooler предлагает удобство в использовании, в том числе благодаря наличию отстегивающихся кабелей, что упрощает процесс сборки и обслуживания системы. Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет поддерживать даже мощные графические адаптеры. Блок питания оснащен шестью SATA-разъемами, обеспечивая гибкость в подключении различных устройств хранения данных. Производится в Китае, бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерных комплектующих. Данный блок питания выполнен в стандартном форм-факторе ATX и легко интегрируется в большинство корпусов. Это отличный выбор для пользователей, ищущих эффективное и долговечное решение для своих ПК.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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Отзывы


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