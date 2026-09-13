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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714447
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Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum
Gigabyte выпускает блоки питания, которые созданы для современных и мощных ПК. Этот блок питания на 850 Вт — настоящая находка для требовательных систем: он уверенно справится даже с топовой видеокартой благодаря сразу шести разъёмам 6+2 pin плюс одному 16 pin. Удобные отстёгивающиеся кабели помогут навести идеальный порядок в корпусе, а продуманная комплектация — 8 разъёмов SATA для накопителей — открывает простор для расширения.
Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует выдающуюся энергоэффективность и экономию электроэнергии. Активное охлаждение на базе 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает надёжную работу блока при любых нагрузках. При этом вес 1,9 кг говорит о солидности конструкции и долговечности. Блок питания Gigabyte идеально подойдёт для сборки производительного системника в форм-факторе ATX, в том числе для игровых и профессиональных задач.
Gigabyte выпускает блоки питания, которые созданы для современных и мощных ПК. Этот блок питания на 850 Вт — настоящая находка для требовательных систем: он уверенно справится даже с топовой видеокартой благодаря сразу шести разъёмам 6+2 pin плюс одному 16 pin. Удобные отстёгивающиеся кабели помогут навести идеальный порядок в корпусе, а продуманная комплектация — 8 разъёмов SATA для накопителей — открывает простор для расширения.
Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует выдающуюся энергоэффективность и экономию электроэнергии. Активное охлаждение на базе 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает надёжную работу блока при любых нагрузках. При этом вес 1,9 кг говорит о солидности конструкции и долговечности. Блок питания Gigabyte идеально подойдёт для сборки производительного системника в форм-факторе ATX, в том числе для игровых и профессиональных задач.
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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