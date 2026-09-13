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Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714447
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
3.31

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum

Gigabyte выпускает блоки питания, которые созданы для современных и мощных ПК. Этот блок питания на 850 Вт — настоящая находка для требовательных систем: он уверенно справится даже с топовой видеокартой благодаря сразу шести разъёмам 6+2 pin плюс одному 16 pin. Удобные отстёгивающиеся кабели помогут навести идеальный порядок в корпусе, а продуманная комплектация — 8 разъёмов SATA для накопителей — открывает простор для расширения. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует выдающуюся энергоэффективность и экономию электроэнергии. Активное охлаждение на базе 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает надёжную работу блока при любых нагрузках. При этом вес 1,9 кг говорит о солидности конструкции и долговечности. Блок питания Gigabyte идеально подойдёт для сборки производительного системника в форм-факторе ATX, в том числе для игровых и профессиональных задач.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 850W GP-AE850PM PG5 ICE Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte выпускает блоки питания, которые созданы для современных и мощных ПК. Этот блок питания на 850 Вт — настоящая находка для требовательных систем: он уверенно справится даже с топовой видеокартой благодаря сразу шести разъёмам 6+2 pin плюс одному 16 pin. Удобные отстёгивающиеся кабели помогут навести идеальный порядок в корпусе, а продуманная комплектация — 8 разъёмов SATA для накопителей — открывает простор для расширения. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует выдающуюся энергоэффективность и экономию электроэнергии. Активное охлаждение на базе 120-миллиметрового вентилятора обеспечивает надёжную работу блока при любых нагрузках. При этом вес 1,9 кг говорит о солидности конструкции и долговечности. Блок питания Gigabyte идеально подойдёт для сборки производительного системника в форм-факторе ATX, в том числе для игровых и профессиональных задач.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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