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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714446
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Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum
Блок питания Gigabyte — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что достаточно для поддержки современных комплектующих и мощных видеокарт. Благодаря сертификату 80 PLUS Platinum, этот блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая тепловыделение.
Gigabyte оснащен необходимыми разъемами для подключения современных компонентов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема для процессора 4+4 pin и разъемы для видеокарты — шесть 6+2 pin и один 16 pin. Это делает его отличным выбором как для стандартных конфигураций, так и для более продвинутых игровых систем.
Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что обеспечивает совместимость с большинством компьютерных корпусов. Для эффективного охлаждения предусмотрена активная система охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру даже при высоких нагрузках.
Дополнительным удобством является наличие отстегивающихся кабелей, что упрощает сборку системы и улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Разъемы SATA в количестве 8 штук позволят легко подключить все необходимые накопители.
Произведенный в Китае, этот блок питания от Gigabyte сочетает в себе высокую производительность, надежность и энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Блок питания Gigabyte — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что достаточно для поддержки современных комплектующих и мощных видеокарт. Благодаря сертификату 80 PLUS Platinum, этот блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая тепловыделение.
Gigabyte оснащен необходимыми разъемами для подключения современных компонентов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема для процессора 4+4 pin и разъемы для видеокарты — шесть 6+2 pin и один 16 pin. Это делает его отличным выбором как для стандартных конфигураций, так и для более продвинутых игровых систем.
Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что обеспечивает совместимость с большинством компьютерных корпусов. Для эффективного охлаждения предусмотрена активная система охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру даже при высоких нагрузках.
Дополнительным удобством является наличие отстегивающихся кабелей, что упрощает сборку системы и улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Разъемы SATA в количестве 8 штук позволят легко подключить все необходимые накопители.
Произведенный в Китае, этот блок питания от Gigabyte сочетает в себе высокую производительность, надежность и энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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