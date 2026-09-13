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Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714446
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

Блок питания Gigabyte — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что достаточно для поддержки современных комплектующих и мощных видеокарт. Благодаря сертификату 80 PLUS Platinum, этот блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая тепловыделение. Gigabyte оснащен необходимыми разъемами для подключения современных компонентов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема для процессора 4+4 pin и разъемы для видеокарты — шесть 6+2 pin и один 16 pin. Это делает его отличным выбором как для стандартных конфигураций, так и для более продвинутых игровых систем. Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что обеспечивает совместимость с большинством компьютерных корпусов. Для эффективного охлаждения предусмотрена активная система охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Дополнительным удобством является наличие отстегивающихся кабелей, что упрощает сборку системы и улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Разъемы SATA в количестве 8 штук позволят легко подключить все необходимые накопители. Произведенный в Китае, этот блок питания от Gigabyte сочетает в себе высокую производительность, надежность и энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей и геймеров.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 850W Aorus Elite GP-AE850PM PG5 Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Gigabyte — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что достаточно для поддержки современных комплектующих и мощных видеокарт. Благодаря сертификату 80 PLUS Platinum, этот блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, снижая затраты на электроэнергию и уменьшая тепловыделение. Gigabyte оснащен необходимыми разъемами для подключения современных компонентов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема для процессора 4+4 pin и разъемы для видеокарты — шесть 6+2 pin и один 16 pin. Это делает его отличным выбором как для стандартных конфигураций, так и для более продвинутых игровых систем. Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что обеспечивает совместимость с большинством компьютерных корпусов. Для эффективного охлаждения предусмотрена активная система охлаждения с одним 120-мм вентилятором, который поддерживает оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Дополнительным удобством является наличие отстегивающихся кабелей, что упрощает сборку системы и улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса. Разъемы SATA в количестве 8 штук позволят легко подключить все необходимые накопители. Произведенный в Китае, этот блок питания от Gigabyte сочетает в себе высокую производительность, надежность и энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей и геймеров.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W
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Отзывы


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