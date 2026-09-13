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Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold

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Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714445
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold

Блок питания Gigabyte – это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает мощностью 750 Вт, что позволяет поддерживать стабильную работу даже самых требовательных систем. Главные характеристики этого блока питания включают один 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения, который эффективно обеспечивает отведение тепла, поддерживая оптимальную температуру во время работы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, устройство демонстрирует высокую энергоэффективность, что снижает энергопотребление и эксплуатационные расходы. Для подключения видеокарты предоставляется четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Разъемы питания материнской платы 20+4 pin и два разъема 4+4 pin для центрального процессора позволяют гибко настроить питание компонентов системы. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартных размеров. Gigabyte предлагает восемь разъемов SATA, обеспечивая подключение нескольких накопителей для увеличения объема хранения. Произведенный в Китае, этот блок питания сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает его отличным выбором для построения и модернизации ПК. Бренд Gigabyte славится качеством и надежностью своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечной и стабильной работе вашей системы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-UD750GM PG5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Gigabyte – это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает мощностью 750 Вт, что позволяет поддерживать стабильную работу даже самых требовательных систем. Главные характеристики этого блока питания включают один 120-мм вентилятор с активной системой охлаждения, который эффективно обеспечивает отведение тепла, поддерживая оптимальную температуру во время работы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, устройство демонстрирует высокую энергоэффективность, что снижает энергопотребление и эксплуатационные расходы. Для подключения видеокарты предоставляется четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными графическими адаптерами. Разъемы питания материнской платы 20+4 pin и два разъема 4+4 pin для центрального процессора позволяют гибко настроить питание компонентов системы. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартных размеров. Gigabyte предлагает восемь разъемов SATA, обеспечивая подключение нескольких накопителей для увеличения объема хранения. Произведенный в Китае, этот блок питания сочетает в себе надежность и передовые технологии, что делает его отличным выбором для построения и модернизации ПК. Бренд Gigabyte славится качеством и надежностью своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в долговечной и стабильной работе вашей системы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Отзывы


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