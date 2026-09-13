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Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
  • Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714441
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
30х20х11
Вес, кг.
3.72

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum

**Блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 1000W — надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания Gigabyte AE1000PM PG5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать Gigabyte AE1000PM PG5?** * **Высокая мощность и эффективность:** 1000 Вт и сертификат 80PLUS Platinum обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.0 и PCIe Gen 5.1 делает блок питания идеальным выбором для новейших комплектующих. * **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично. * **Тихая работа:** благодаря пассивному охлаждению при нагрузках до 50 % блок питания работает практически бесшумно. * **Надёжная защита:** комплекс защитных функций обеспечивает безопасность вашего оборудования. **Основные характеристики:** * форм-фактор: ATX; * система охлаждения: один вентилятор (120 мм); * тип PFC: активный; * разъёмы: 6 разъёмов 6+2 pin PCI-E, 1 разъём 16(12+4) pin PCI-E/12VHPWR; * тип входного разъёма: C14 (для кабеля C13); * цвет: чёрный. Выберите блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 и обеспечьте своему ПК надёжное и стабильное питание!



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
**Блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 1000W — надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания Gigabyte AE1000PM PG5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать Gigabyte AE1000PM PG5?** * **Высокая мощность и эффективность:** 1000 Вт и сертификат 80PLUS Platinum обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.0 и PCIe Gen 5.1 делает блок питания идеальным выбором для новейших комплектующих. * **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично. * **Тихая работа:** благодаря пассивному охлаждению при нагрузках до 50 % блок питания работает практически бесшумно. * **Надёжная защита:** комплекс защитных функций обеспечивает безопасность вашего оборудования. **Основные характеристики:** * форм-фактор: ATX; * система охлаждения: один вентилятор (120 мм); * тип PFC: активный; * разъёмы: 6 разъёмов 6+2 pin PCI-E, 1 разъём 16(12+4) pin PCI-E/12VHPWR; * тип входного разъёма: C14 (для кабеля C13); * цвет: чёрный. Выберите блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 и обеспечьте своему ПК надёжное и стабильное питание!


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
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