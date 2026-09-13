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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714441
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Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum
**Блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 1000W — надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания Gigabyte AE1000PM PG5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать Gigabyte AE1000PM PG5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** 1000 Вт и сертификат 80PLUS Platinum обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.0 и PCIe Gen 5.1 делает блок питания идеальным выбором для новейших комплектующих.
* **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично.
* **Тихая работа:** благодаря пассивному охлаждению при нагрузках до 50 % блок питания работает практически бесшумно.
* **Надёжная защита:** комплекс защитных функций обеспечивает безопасность вашего оборудования.
**Основные характеристики:**
* форм-фактор: ATX;
* система охлаждения: один вентилятор (120 мм);
* тип PFC: активный;
* разъёмы: 6 разъёмов 6+2 pin PCI-E, 1 разъём 16(12+4) pin PCI-E/12VHPWR;
* тип входного разъёма: C14 (для кабеля C13);
* цвет: чёрный.
Выберите блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 и обеспечьте своему ПК надёжное и стабильное питание!
**Блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 1000W — надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания Gigabyte AE1000PM PG5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать Gigabyte AE1000PM PG5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** 1000 Вт и сертификат 80PLUS Platinum обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.0 и PCIe Gen 5.1 делает блок питания идеальным выбором для новейших комплектующих.
* **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично.
* **Тихая работа:** благодаря пассивному охлаждению при нагрузках до 50 % блок питания работает практически бесшумно.
* **Надёжная защита:** комплекс защитных функций обеспечивает безопасность вашего оборудования.
**Основные характеристики:**
* форм-фактор: ATX;
* система охлаждения: один вентилятор (120 мм);
* тип PFC: активный;
* разъёмы: 6 разъёмов 6+2 pin PCI-E, 1 разъём 16(12+4) pin PCI-E/12VHPWR;
* тип входного разъёма: C14 (для кабеля C13);
* цвет: чёрный.
Выберите блок питания Gigabyte AE1000PM PG5 и обеспечьте своему ПК надёжное и стабильное питание!
Блок питания Gigabyte ATX 1000W GP-AE1000PM PG5 Gen.5 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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