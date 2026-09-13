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Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze

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Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 6
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 7
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 8
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 9
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 10
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 11
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 12
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 13
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 14
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 15
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 16
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 17
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 18
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 19
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 20
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 21
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 22
Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 9
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 10
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 11
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 12
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 13
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 14
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 15
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 16
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 17
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 18
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 19
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 20
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 21
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 22
  • Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714431
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.05

Описание товара Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze

Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную работу и защиту всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью 600 Вт, что делает его оптимальным решением для большинства компьютерных конфигураций. Основные характеристики блока питания Formula включают в себя один вентилятор диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке. Благодаря поддержке сертификата энергоэффективности 80 PLUS Bronze, устройство обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Блок питания оборудован универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические карты для игр и работы с графикой. Также устройство имеет пять SATA-разъемов для подключения накопителей и других периферийных устройств. Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что позволяет легко интегрировать его в стандартные корпуса ПК. Производство осуществляется в Китае, с соблюдением всех международных стандартов качества и безопасности. Бренд Formula гарантирует надежную и долговечную работу блока питания, соответствующую самым высоким требованиям пользователей.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 600W APMM-600BD 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula — надежный выбор для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную работу и защиту всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью 600 Вт, что делает его оптимальным решением для большинства компьютерных конфигураций. Основные характеристики блока питания Formula включают в себя один вентилятор диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке. Благодаря поддержке сертификата энергоэффективности 80 PLUS Bronze, устройство обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Блок питания оборудован универсальным разъемом питания материнской платы 20+4 pin и разъемом питания процессора 4+4 pin, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin и один 16 pin, что позволяет использовать мощные графические карты для игр и работы с графикой. Также устройство имеет пять SATA-разъемов для подключения накопителей и других периферийных устройств. Блок питания выполнен в форм-факторе ATX, что позволяет легко интегрировать его в стандартные корпуса ПК. Производство осуществляется в Китае, с соблюдением всех международных стандартов качества и безопасности. Бренд Formula гарантирует надежную и долговечную работу блока питания, соответствующую самым высоким требованиям пользователей.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W
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Отзывы


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