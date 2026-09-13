Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714413
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
49.3x28.7x43.7 см
Размеры в упаковке, см
55х41х33
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
49.3x28.7x43.7 см
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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