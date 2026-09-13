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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold

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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 9
Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714408
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.73

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold

Блок питания Deepcool мощностью 850 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Благодаря поддержке форм-фактора ATX, он отлично впишется в большинство стандартных корпусов. Этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и стабильность работы. Охлаждение устройства осуществляется с помощью одного активного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла и минимальный уровень шума. Наличие отстегивающихся кабелей делает сборку и модернизацию системы более удобной и аккуратной, помогая избежать нагромождения проводов внутри корпуса. Deepcool оснащен множеством разъемов для подключения необходимых компонентов. Для подключения видеокарты предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными высокопроизводительными моделями. Основное питание материнской платы осуществляется через 20+4 pin разъем, а для процессора предусмотрено два 4+4 pin разъема питания. Кроме того, наличие восьми разъемов SATA позволяет подключить множество накопителей и других периферийных устройств. Производитель, компания Deepcool, известна своим вниманием к качеству и инновациям, а продукция, сделанная в Китае, сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Этот блок питания станет отличным выбором для любых ПК-сборок, требующих надежного источника питания.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M WH Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool мощностью 850 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Благодаря поддержке форм-фактора ATX, он отлично впишется в большинство стандартных корпусов. Этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и стабильность работы. Охлаждение устройства осуществляется с помощью одного активного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла и минимальный уровень шума. Наличие отстегивающихся кабелей делает сборку и модернизацию системы более удобной и аккуратной, помогая избежать нагромождения проводов внутри корпуса. Deepcool оснащен множеством разъемов для подключения необходимых компонентов. Для подключения видеокарты предусмотрены три разъема (6+2 pin) и один 16-pin, что обеспечивает совместимость с современными высокопроизводительными моделями. Основное питание материнской платы осуществляется через 20+4 pin разъем, а для процессора предусмотрено два 4+4 pin разъема питания. Кроме того, наличие восьми разъемов SATA позволяет подключить множество накопителей и других периферийных устройств. Производитель, компания Deepcool, известна своим вниманием к качеству и инновациям, а продукция, сделанная в Китае, сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Этот блок питания станет отличным выбором для любых ПК-сборок, требующих надежного источника питания.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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