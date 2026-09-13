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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold

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Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Gold
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714407
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Gold
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.83

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold

Блок питания Deepcool PN850M R-PN850M-FC0B-WGEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет использовать его в игровых системах и рабочих станциях с высокой производительностью. Блок питания Deepcool соответствует современным стандартам энергоэффективности и оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Благодаря использованию качественных компонентов и передовых технологий, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Основные характеристики: * Мощность: 850 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие современным стандартам. * Защита: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool PN850M — отличный выбор.



Теги товара: Gold

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Сертификат 80 PLUS
Gold
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool PN850M R-PN850M-FC0B-WGEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет использовать его в игровых системах и рабочих станциях с высокой производительностью. Блок питания Deepcool соответствует современным стандартам энергоэффективности и оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Благодаря использованию качественных компонентов и передовых технологий, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Основные характеристики: * Мощность: 850 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие современным стандартам. * Защита: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool PN850M — отличный выбор.


Теги товара: Gold
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Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 850W Game Storm PN850M V2 Gen.5 80+ Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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