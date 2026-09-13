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Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze

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Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714406
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.42

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze

Блок питания Deepcool — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное энергоснабжение и оптимальную производительность. С мощностью в 800 Вт этот блок питания идеально подходит для современных ПК с высокими требованиями к энергопотреблению. Оснащенный одним 120 мм вентилятором, блок питания обеспечивает активное охлаждение, что способствует лучшему теплоотведению и продлевает срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергетическую эффективность, снижая затраты на электроэнергию и минимизируя тепловыделение. Этот блок питания Deepcool поддерживает подключение современного оборудования благодаря следующим характеристикам: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема питания процессора типа 4+4 pin и множество опций для подключения видеокарт — 3 комплекта разъемов 6+2 pin и один 16 pin. Кроме того, он оснащен восемью разъемами SATA, что обеспечивает легкое подключение различных накопителей и периферийных устройств. Произведенный в Китае, блок питания Deepcool соответствует международным стандартам качества и безопасности, предоставляя вам уверенность в его надежности и долговечности. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов для ПК, что упрощает установку и интеграцию в систему.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное энергоснабжение и оптимальную производительность. С мощностью в 800 Вт этот блок питания идеально подходит для современных ПК с высокими требованиями к энергопотреблению. Оснащенный одним 120 мм вентилятором, блок питания обеспечивает активное охлаждение, что способствует лучшему теплоотведению и продлевает срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергетическую эффективность, снижая затраты на электроэнергию и минимизируя тепловыделение. Этот блок питания Deepcool поддерживает подключение современного оборудования благодаря следующим характеристикам: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема питания процессора типа 4+4 pin и множество опций для подключения видеокарт — 3 комплекта разъемов 6+2 pin и один 16 pin. Кроме того, он оснащен восемью разъемами SATA, что обеспечивает легкое подключение различных накопителей и периферийных устройств. Произведенный в Китае, блок питания Deepcool соответствует международным стандартам качества и безопасности, предоставляя вам уверенность в его надежности и долговечности. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов для ПК, что упрощает установку и интеграцию в систему.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
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Отзывы


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