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Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White

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Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 9
Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714401
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.62

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White

Блок питания Deepcool R-PF700D-HA0B-WDEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он оснащён всеми необходимыми функциями для защиты от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Основные характеристики: * Номинальная мощность: 700 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие стандартам безопасности. Преимущества: * Эффективность: блок питания обеспечивает стабильную работу вашей системы, минимизируя потери энергии. * Надёжность: защита от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания обеспечивает долговечность устройства. * Совместимость: подходит для большинства современных компьютеров. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool R-PF700D-HA0B-WDEU станет отличным выбором.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 700W PF700 V2 80 Plus White




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool R-PF700D-HA0B-WDEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он оснащён всеми необходимыми функциями для защиты от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Основные характеристики: * Номинальная мощность: 700 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие стандартам безопасности. Преимущества: * Эффективность: блок питания обеспечивает стабильную работу вашей системы, минимизируя потери энергии. * Надёжность: защита от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания обеспечивает долговечность устройства. * Совместимость: подходит для большинства современных компьютеров. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool R-PF700D-HA0B-WDEU станет отличным выбором.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Отзывы


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