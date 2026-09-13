Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold
Блок питания GamerStorm PN1200M ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN1200M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. СИЛА, КОТОРОЙ ТЫ МОЖЕШЬ ДОВЕРЯТЬ За счет японского основного электролитического конденсатора, активного компенсатора коэффициента мощности, полумостового преобразователя SRC LLC и топологии DC/DC блок питания PN1200M способен поддерживать время удержания не менее 16 мс при высокой нагрузке в 80%. ПИТАНИЕ PCI-E 5.1 Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN1200M обеспечивает мощность до 600 Вт для современных графических процессоров. ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР FDB PN1200M оснащен динамическим 135-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ В стандартную комплектацию PN1200M входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold