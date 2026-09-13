Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White
Блоки питания Accord предлагают надежное и мощное решение для вашего компьютера. Представленная модель с мощностью 850 Вт обеспечивает стабильное питание даже для самых требовательных систем. Оснащенный одним 120 мм вентилятором и активной системой охлаждения, этот блок питания эффективно отводит тепло, обеспечивая надежную работу компонентов. С данным блоком питания вы сможете без проблем подключить современные видеокарты, так как он оснащен четырьмя разъемами 6+2 pin. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора – три разъема 4+4 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для высокопроизводительных систем. Устройство имеет шесть разъемов SATA, что позволяет подключить множество накопителей и периферийных устройств. Сертификация 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и надежность, что особенно важно для снижения энергопотребления и минимизации тепловыделения. Бренд Accord придерживается высоких стандартов качества, производя свою продукцию в Китае и заботясь о надежности и долговечности своих блоков питания. Если вы ищете эффективное и мощное решение для вашего ПК, этот блок питания станет идеальным выбором.
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