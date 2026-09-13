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Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White

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Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 1
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 2
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 3
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 4
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 5
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 6
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 7
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 8
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 9
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 10
Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 2
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 3
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 4
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 5
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 6
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 7
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 8
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 9
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 10
  • Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714377
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.89

Описание товара Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White

Блоки питания Accord предлагают надежное и мощное решение для вашего компьютера. Представленная модель с мощностью 850 Вт обеспечивает стабильное питание даже для самых требовательных систем. Оснащенный одним 120 мм вентилятором и активной системой охлаждения, этот блок питания эффективно отводит тепло, обеспечивая надежную работу компонентов. С данным блоком питания вы сможете без проблем подключить современные видеокарты, так как он оснащен четырьмя разъемами 6+2 pin. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора – три разъема 4+4 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для высокопроизводительных систем. Устройство имеет шесть разъемов SATA, что позволяет подключить множество накопителей и периферийных устройств. Сертификация 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и надежность, что особенно важно для снижения энергопотребления и минимизации тепловыделения. Бренд Accord придерживается высоких стандартов качества, производя свою продукцию в Китае и заботясь о надежности и долговечности своих блоков питания. Если вы ищете эффективное и мощное решение для вашего ПК, этот блок питания станет идеальным выбором.



Теги товара: ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 850W ACC-850-80G 80+ White




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания Accord предлагают надежное и мощное решение для вашего компьютера. Представленная модель с мощностью 850 Вт обеспечивает стабильное питание даже для самых требовательных систем. Оснащенный одним 120 мм вентилятором и активной системой охлаждения, этот блок питания эффективно отводит тепло, обеспечивая надежную работу компонентов. С данным блоком питания вы сможете без проблем подключить современные видеокарты, так как он оснащен четырьмя разъемами 6+2 pin. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора – три разъема 4+4 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для высокопроизводительных систем. Устройство имеет шесть разъемов SATA, что позволяет подключить множество накопителей и периферийных устройств. Сертификация 80 PLUS Standard подтверждает его энергоэффективность и надежность, что особенно важно для снижения энергопотребления и минимизации тепловыделения. Бренд Accord придерживается высоких стандартов качества, производя свою продукцию в Китае и заботясь о надежности и долговечности своих блоков питания. Если вы ищете эффективное и мощное решение для вашего ПК, этот блок питания станет идеальным выбором.


Теги товара: ATX, 850W
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Отзывы


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