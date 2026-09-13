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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото 2
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 031 руб.  3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714241
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Особенности
кран в комплекте
Производительность, л/мин
2
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран

Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Особенности
кран в комплекте
Производительность, л/мин
2
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
настенный
Форма бака
прямоугольная
Развернуть
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix T (3,5 kW) - кран - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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