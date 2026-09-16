Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 714217
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Общая длина
220
Особенности
предназначен для разрезания бумаги, картона, обоев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)
Строительные ножи MIRAX созданы для максимально удобной работы. Прочное стальное лезвие обеспечивает отличную остроту и лёгкость разрезания даже плотных материалов, а двухкомпонентная рукоять надёжно лежит в руке и не скользит. Такой нож становится универсальным помощником на стройке, ремонте и в быту — сочетание прочности и продуманной эргономики гарантирует комфорт при длительном использовании.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Общая длина
220
Особенности
предназначен для разрезания бумаги, картона, обоев
Страна производитель
Китай
Строительные ножи MIRAX созданы для максимально удобной работы. Прочное стальное лезвие обеспечивает отличную остроту и лёгкость разрезания даже плотных материалов, а двухкомпонентная рукоять надёжно лежит в руке и не скользит. Такой нож становится универсальным помощником на стройке, ремонте и в быту — сочетание прочности и продуманной эргономики гарантирует комфорт при длительном использовании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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