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Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)

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Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - фото 1
Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - фото 1
  • Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Общая длина
220
Особенности
предназначен для разрезания бумаги, картона, обоев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)

Строительные ножи MIRAX созданы для максимально удобной работы. Прочное стальное лезвие обеспечивает отличную остроту и лёгкость разрезания даже плотных материалов, а двухкомпонентная рукоять надёжно лежит в руке и не скользит. Такой нож становится универсальным помощником на стройке, ремонте и в быту — сочетание прочности и продуманной эргономики гарантирует комфорт при длительном использовании.



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Отзывы о товаре Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MIRAX
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Общая длина
220
Особенности
предназначен для разрезания бумаги, картона, обоев
Страна производитель
Китай
Описание
Строительные ножи MIRAX созданы для максимально удобной работы. Прочное стальное лезвие обеспечивает отличную остроту и лёгкость разрезания даже плотных материалов, а двухкомпонентная рукоять надёжно лежит в руке и не скользит. Такой нож становится универсальным помощником на стройке, ремонте и в быту — сочетание прочности и продуманной эргономики гарантирует комфорт при длительном использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож обрезиненный с винтовым фиксатором MIRAX 18 мм, (09128) - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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