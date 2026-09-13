Планшет Digma Pro Zoom 6/128Gb 10.1" (TA2D0P03) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Zoom 6/128Gb 10.1" (TA2D0P03) темно-серый
Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание производительности и стиля, предназначенное для тех, кто ценит качество и функциональность. Этот планшет с 10,1-дюймовым экраном обладает впечатляющим разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкость изображения и насыщенные цвета, идеально подходящие для просмотра фильмов, игр и продуктивной работы. Работающий на базе операционной системы Android и оснащенный мощным восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, Digma PRO гарантирует плавное выполнение всех задач и быструю реакцию на команды пользователя. С 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, которую можно дополнительно расширить благодаря слоту для карты памяти, у вас всегда будет достаточно места для всех ваших приложений, документов, фото и видео. Digma PRO также позаботился о сохранении приятных моментов благодаря фронтальной камере с разрешением 5 МП, позволяющей делать качественные селфи и осуществлять видеозвонки с высоким уровнем детализации. Стильный серый корпус из металла придает устройству современный и элегантный вид, при этом обеспечивая прочность и долговечность. Произведенный в Китае, этот планшет сочетает в себе передовые технологии и доступную цену, делая его отличным выбором для пользователей, которым необходим надежный и многофункциональный гаджет.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 560 руб.5890 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Zoom 6/128Gb 10.1" (TA2D0P03) темно-серый