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Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый

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Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 2
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Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 4
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 5
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 6
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 7
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 8
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 9
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 10
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 11
Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 4
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 5
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 6
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1&quot; (TA3D0P02) темно-серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714211
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D0P02
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
240.5 х 158.9 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.24

Описание товара Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый

Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля и производительности для современного пользователя. Этот планшет оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения для работы и развлечений. Серый металлический корпус придает устройству современный и элегантный вид, делая его стильным аксессуаром для любого случая. Под управлением операционной системы Android, планшет обладает высокой производительностью благодаря восьмиядерному процессору Unisoc Tiger T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачной нагрузке. Для хранения данных предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, а также имеется слот для карты памяти, позволяющий увеличить объем хранилища и сохранить еще больше важных файлов и приложений. Фронтальная камера с разрешением 5 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает планшет легким и портативным, что удобно для использования в поездках и в повседневной жизни. Digma PRO — это надежный и функциональный гаджет для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Zoom 8/128Gb 10.1" (TA3D0P02) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3D0P02
Линейка
Digma Pro Zoom
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
240.5 х 158.9 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma PRO — это идеальное сочетание стиля и производительности для современного пользователя. Этот планшет оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркие и четкие изображения для работы и развлечений. Серый металлический корпус придает устройству современный и элегантный вид, делая его стильным аксессуаром для любого случая. Под управлением операционной системы Android, планшет обладает высокой производительностью благодаря восьмиядерному процессору Unisoc Tiger T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачной нагрузке. Для хранения данных предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, а также имеется слот для карты памяти, позволяющий увеличить объем хранилища и сохранить еще больше важных файлов и приложений. Фронтальная камера с разрешением 5 МП идеально подходит для видеозвонков и селфи. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает планшет легким и портативным, что удобно для использования в поездках и в повседневной жизни. Digma PRO — это надежный и функциональный гаджет для работы, учебы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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